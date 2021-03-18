За повязку Роналду хотят получить 2,5 млн евро. Деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии

Стало известно, какую сумму рассчитывают получить организаторы благотворительного аукциона, на котором будет выставлена капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалии и в концовке матча отбора ЧМ-2022 против (2:2).

Как пишет Corriere dello Sport, благотворительная организация Together for Life, которая занимается сбором средств для 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА), хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро.

Аукцион продлится три дня. Напомним, что капитанскую повязку организации передал сотрудник стадиона в Белграде, который подобрал ее после матча.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку