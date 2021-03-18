За повязку Роналду хотят получить 2,5 млн евро. Деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус серия А Италия Сборная Сербии по футболу квалификация ЧМ-2022 деньги Футбол

Стало известно, какую сумму рассчитывают получить организаторы благотворительного аукциона, на котором будет выставлена капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду в концовке матча отбора ЧМ-2022 против Сербии (2:2).

Как пишет Corriere dello Sport, благотворительная организация Together for Life, которая занимается сбором средств для 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА), хочет получить за повязку Роналду около 2,5 млн евро.

Аукцион продлится три дня. Напомним, что капитанскую повязку организации передал сотрудник стадиона в Белграде, который подобрал ее после матча.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку

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