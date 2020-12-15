Евролига. «Зенит» против ЦСКА, «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

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Во вторник, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги во встрече российских команд санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

Испанский «Реал» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия 0:0 (1 четверть)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Ускокович (0), Лойд (0), Давидовац (0), Ягодич-Куриджа (0), Нноко (0).
AX Армани Эксчейндж Милан
Пантер (0), Ролл (0), Мицов (0), Ледэй (0), Хайнс (0).

Зенит Россия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Пангос (0), Риверс (0), Холлинз (0), Томас (0), Гудайтис (0).
ЦСКА
Хэкетт (0), Ухов (0), Курбанов (0), Шенгелия (0), Эрик (0).

Реал Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
30 марта, 20.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча
Реал
Алосен (0), Козюр (0), Дек (0), Гаруба (0), Тавареш (0).
Анадолу Эфес
Ларкин (0), Андерсон (0), Симон (0), Синглтон (0), Шанлы (0).

Жальгирис Литва  –  Альба Германия 0:0 (1 четверть)
Дата проведения
30 марта, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Григонис (0), Уолкап (0), Хэйс (0), Янкунас (0), Ловернь (0).
Альба
Грэйнджер (0), Сива (0), Гиффи (0), Сикма (0), Кумадже (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  ТД Системс Баскония Испания
Дата проведения
30 марта, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Барселона Испания
Дата проведения
30 марта, 21.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
30 марта, 22.00, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 23-8, ЦСКА Россия – 20-10, Анадолу Эфес Турция – 20-11, Милан Италия – 19-12, Бавария Германия – 19-12, Фенербахче Турция – 19-12, Реал Испания – 18-13, Зенит Россия – 17-13, Баскония Испания – 17-14, Валенсия Испания – 17-14, Жальгирис Литва – 15-16, Олимпиакос Греция – 14-17, Маккаби Плейтика Израиль – 12-17, Виллербан Франция – 12-18, Альба Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 10-19, Црвена Звезда Сербия – 9-22, Химки Россия – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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