Евролига. «Зенит» против ЦСКА, «Реал» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

Во вторник, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги во встрече российских команд санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА.

Испанский «Реал» дома сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 23-8, ЦСКА Россия – 20-10, Анадолу Эфес Турция – 20-11, Милан Италия – 19-12, Бавария Германия – 19-12, Фенербахче Турция – 19-12, Реал Испания – 18-13, Зенит Россия – 17-13, Баскония Испания – 17-14, Валенсия Испания – 17-14, Жальгирис Литва – 15-16, Олимпиакос Греция – 14-17, Маккаби Плейтика Израиль – 12-17, Виллербан Франция – 12-18, Альба Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 10-19, Црвена Звезда Сербия – 9-22, Химки Россия – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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