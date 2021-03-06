Елена Вяльбе: «Руководство «Матч ТВ» считает, что Губерниев – великий комментатор. А я считаю, что он просто базарная баба»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением о комментаторе .

– высказался негативно об организации чемпионата России по лыжам и о том, как он проводится. Вы читали его высказывания?

– Я ничего не читаю из высказываний Дмитрия Губерниева и ничего не комментирую. Я не общаюсь с ним и не хочу общаться.

– Постоянное противопоставление биатлона и лыж вас никак не задевает?

– Меня это никак не задевает. Это противопоставление создает единственный комментатор. Пусть делает что хочет. Мы никогда с ними не соревновались и соревноваться не собираемся.

– По повод фильма «Белый снег». Фильм оценили уже многие, в том числе Дмитрий. Очередной негатив.

– Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все.

– По поводу популяризации лыж. Лыжники не всегда дают интервью после и до гонок, этот вопрос будет как-то прорабатываться? С лыжниками как-то работают, объясняют им, что медийный интерес вызывают сами спортсмены?

– Я знаю одно: если есть победы – сразу есть интерес. Если нет побед, от того, что человек занимает 50-е место на Кубке мира и стоит что-то рассказывает, что у него не получилось – людям это не очень интересно.

А я миллион раз говорила, говорю и буду говорить, что победы любят тишину. И не надо лишний раз никакой медийности перед стартами и вот этого всего, воплей и криков о том, что у нас тут будет и что мы будем показывать, – сказала Вяльбе.

Я посмотрел новый фильм про спорт «Белый снег», где героиня – Елена Вяльбе. Это провал, такое лучше не показывать в кино