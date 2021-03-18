Повязку Роналду продадут на аукционе в Сербии, чтобы собрать деньги на лечение 6-месячного мальчика со СМА. Ее подобрал сотрудник стадиона

Капитанскую повязку, которую форвард сборной и отшвырнул в концовке матча квалификации чемпионата мира 2022 года против (2:2), продадут на благотворительном аукционе.

Как пишет Associated Press, повязку выставят на торги, чтобы собрать деньги на операцию для 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Благотворительная организация, которая занимается сбором средств для ребенка, получила капитанскую повязку Роналду от сотрудника стадиона в Белграде, который подобрал ее на газоне после игры между Португалией и Сербией. Повязка будет выставлена на онлайн-аукционе в течение трех дней.

Роналду на эмоциях бросил капитанскую повязку на газон после того, как арбитры не засчитали его гол в ворота Сербии в концовке игры. Он покинул поле за несколько минут до окончания матча.

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