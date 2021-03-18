Левандовски выбыл на месяц из-за травмы колена. Он пропустит обе игры с «ПСЖ» в ЛЧ

Нападающий «Баварии» получил травму в расположении сборной Польши.

Форвард повредил связки колена во время матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Андорры, в котором он отметился забитым мячом. Как сообщает пресс-служба «Баварии», Левандовски пропустит около четырех недель из-за этой травмы.

Таким образом, 32-летний форвард не сможет сыграть против в 1/4 финала . Первая игра запланирована на 7 апреля, а ответный матч пройдет 13 апреля.

Также Левандовски не сыграет с «РБ Лейпциг» в 27-м туре Бундеслиги. Команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от мюнхенцев на 4 балла.

В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 6 результативных передач в 25 матчах Бундеслиги. Его статистику можно изучить здесь.