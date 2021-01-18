Федецкий о Тимощуке: «Патриот Украины, работа в России – личное. Он развелся, сейчас у него другая женщина. Думаю, это повлияло»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о решении экс-игрока и «Шахтера» работать в России.

«Говорил Тимощуку касательно того, где ему работать. Не весь мир сошелся на одном «Зените». Да, он творил с этим клубом историю, выиграл Кубок УЕФА, был чемпионом России, выиграл практически все. Почему он сейчас работает в «Зените»? Думаю, это личная история. Анатолий развелся, у него сейчас другая женщина, и, думаю, это тоже повлияло.

А насчет его патриотизма – критики он много уже получил. Лично знаю Толика и его отношение к Украине, считаю, что он патриот Украины. Все обращают внимание на какие-то вырванные фразы или поступки, но когда он играл за сборную, мы часто ездили и во Львов в госпиталь к военным, и в Киев. Ему тогда сразу прилетела с той стороны критика.

Он человек публичный и много получил в свой адрес. Сейчас он работает там, это более личное и семейное, он не хочет поднимать эту тему и выставлять на общий показ», – сказал Федецкий.

С весны 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб Зенита, который с 2018 года возглавляет Сергей Семак.

В качестве футболиста Тимощук провел за Зенит 150 матчей во всех турнирах. За сборную Украины сыграл в 144 матчах и является рекордсменом по этому показателю.