Квалификация ЧМ-2022. Чехия против Уэльса, Бельгия играет с Беларусью, Португалия в гостях у Люксембурга

В третьем туре отбора ЧМ-2022 сборная играет дома с Чехией, противостоит Беларуси, а проводит гостевой матч с .

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022