Квалификация ЧМ-2022. Чехия против Уэльса, Бельгия играет с Беларусью, Португалия в гостях у Люксембурга

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В третьем туре отбора ЧМ-2022 сборная Уэльса играет дома с Чехией, Бельгия противостоит Беларуси, а Португалия проводит гостевой матч с Люксембургом

Квалификация ЧМ-2022

3-й тур

Азербайджан – Сербия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
30 марта, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Митрович, 1:1 – 59, пенальти Махмудов, 1:2 – 81 Митрович.
АзербайджанМагомедалиев, Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов, Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69), Нуриев (Эмрели, 69; Джафаргулиев, 79).
СербияРайкович, Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64), Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич, Тадич (Йович, 75), Митрович (Влахович, 86).
Предупреждения:
Спайич (45), Гудель (76), Халилзаде (88).

 

Уэльс – Чехия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
УэльсУорд, Робертс, Уильямс, Мифем (Мур, 56), Ампаду, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 76), Родон, Джеймс, Лоуренс, Моррелл.
ЧехияВацлик, Кудела, Боржил, Челюстка, Голеш (Крменчик, 53), Янкто, Дарида, Провод, Соучек, Цоуфал, Шик.
Предупреждения:
Робертс (48), Лоуренс (54), Янкто (62).
Удаления:
Шик (48), Робертс (77).

 

Турция – Латвия 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Олимпийский стадион Ататюрка»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Караман, 2:0 – 33 Чалханоглу, 2:1 – 35 Савальниекс, 3:1 – 52, пенальти Йылмаз, 3:2 – 58 Улдрикис.
ТурцияЧакыр, Эркин, Мюльдюр, Сеюнджю, Кабак, Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан, Йокушлу, Языджи (Антальялы, 66), Караман (Унал, 73), Йылмаз.
ЛатвияШтейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс (Икауниекс, 65), Тоберс, Эмсис, Цыганик (Камеш, 46), Улдрикис (Кроллис, 73), Савальниекс, Федоров.
Предупреждения:
Сеюнджю (55), Камеш (68), Эмсис (71).

 

Черногория – Норвегия 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 35 Серлот.
ЧерногорияМиятович, Савич, Томашевич, Вуячич, Лагатор (Йовович, 63), Косович, Марушич, Шчекич, Хакшабанович, Джурджевич (Исламович, 63), Йоветич.
НорвегияЯрстейн, Мелинг, Грегерсен, Айер, Свенссон (Рюэрсон, 66), Берг (Мидтше, 67), Торсбю, Эльюнусси, Эдегор, Холанд, Серлот.

 

Гибралтар – Нидерланды 0:5 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 41 Бергейс, 0:2 – 55 де Йонг, 0:3 – 61 Депай, 0:4 – 62 Вейналдум, 0:5 – 64 Мален.
ГибралтарКулинг (Голдуин, 74), Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Эннесли (Торилла, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джолли, Кассиаро.
НидерландыКрул, Вейндал, Блинд (Мален, 54), Думфрис (Гравенберх, 46), де Лигт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс, де Йонг, Депай.
Предупреждения:
Ронан (31), Классен (38).

 

Бельгия – Беларусь 7:0 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Ден Дреф»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард.
БельгияМиньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).
БеларусьГутор, Юзепчук, Павловец, Наумов, Поляков, Кисляк (Маевский, 61), Подстрелов (Сигневич, 46), Стасевич, Эбонг (Савицкий, 46), Кендыш, Лисакович (Климович, 75).

 

Люксембург – Португалия 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
30 марта, 21.45, «Жози Бартель»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Родригеш, 1:1 – 45 Диогу Жота, 1:2 – 50 Роналду.
ЛюксембургМорис, Янс, Пинту (Мартинс, 66), Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тилль, 58), Синани, Баррейро, Родригеш, Тилль (Девилль, 58), Жерсон.
ПортугалияАнтони Лопеш, Фонте, Мендеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Саншеш, Рубен Невеш, Диогу Жота (Рафа Силва, 68), Бернарду Силва (Пальинья, 68), Жоау Феликс (Нету, 41), Роналду.
Предупреждения:
Шано (20), Диогу Жота (38), Рубен Диаш (70).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

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