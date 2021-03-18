Квалификация ЧМ-2022. Чехия против Уэльса, Бельгия играет с Беларусью, Португалия в гостях у Люксембурга

В третьем туре отбора ЧМ-2022 сборная Уэльса играет дома с Чехией, Бельгия противостоит Беларуси, а Португалия проводит гостевой матч с Люксембургом.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур
- Дата проведения
- 30 марта, 19.00, «Олимпийский стадион Баку»
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Азербайджан –
Магомедалиев, Гусейнов, Гусейнов, Кривоцюк, Салахлы (Халилзаде, 72), Махмудов, Бадалов, Ибрагимли, Медведев, Горбани (Шейдаев, 69), Нуриев (Эмрели, 69; Джафаргулиев, 79).
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Сербия –
Райкович, Спайич, Павлович, Митрович, Костич (Живкович, 64), Гудель, Радонич (Ристич, 86), Максимович (Груйич, 64), Милинкович-Савич, Тадич (Йович, 75), Митрович (Влахович, 86).
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
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Уэльс –
Уорд, Робертс, Уильямс, Мифем (Мур, 56), Ампаду, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 76), Родон, Джеймс, Лоуренс, Моррелл.
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Чехия –
Вацлик, Кудела, Боржил, Челюстка, Голеш (Крменчик, 53), Янкто, Дарида, Провод, Соучек, Цоуфал, Шик.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Олимпийский стадион Ататюрка»
- Голы:
- 1:0 – 2 Караман, 2:0 – 33 Чалханоглу, 2:1 – 35 Савальниекс, 3:1 – 52, пенальти Йылмаз, 3:2 – 58 Улдрикис.
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Турция –
Чакыр, Эркин, Мюльдюр, Сеюнджю, Кабак, Чалханоглу (Мераш, 66), Туфан, Йокушлу, Языджи (Антальялы, 66), Караман (Унал, 73), Йылмаз.
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Латвия –
Штейнбор, Черномордый, Юрковскис, Ошс, Икауниекс (Икауниекс, 65), Тоберс, Эмсис, Цыганик (Камеш, 46), Улдрикис (Кроллис, 73), Савальниекс, Федоров.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Под Горицом»
- Гол:
- 0:1 – 35 Серлот.
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Черногория –
Миятович, Савич, Томашевич, Вуячич, Лагатор (Йовович, 63), Косович, Марушич, Шчекич, Хакшабанович, Джурджевич (Исламович, 63), Йоветич.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Виктория Стэдиум»
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Гибралтар –
Кулинг (Голдуин, 74), Чиполина, Муэли, Уайзмэн, Эннесли (Торилла, 73), Ронан (Барнетт, 41), Сарджент, Де Барр, Уокер, Джолли, Кассиаро.
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Нидерланды –
Крул, Вейндал, Блинд (Мален, 54), Думфрис (Гравенберх, 46), де Лигт, Классен (ван де Бек, 77), Вейналдум, де Йонг, Бергейс, де Йонг, Депай.
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Ден Дреф»
- Голы:
- 1:0 – 14 Батшуайи, 2:0 – 17 Ванакен, 3:0 – 38 Троссард, 4:0 – 42 Доку, 5:0 – 49 Прат, 6:0 – 70 Бентеке, 7:0 – 75 Троссард.
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Бельгия –
Миньоле, Алдервейрелд, Вертонген (Дендонкер, 64), Денайер (Боята, 46), Менье, Прат (Тилеманс, 71), Ванакен, Доку (Янузай, 77), Азар, Троссард, Батшуайи (Бентеке, 64).
- Дата проведения
- 30 марта, 21.45, «Жози Бартель»
- Голы:
- 1:0 – 30 Родригеш, 1:1 – 45 Диогу Жота, 1:2 – 50 Роналду.
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Люксембург –
Морис, Янс, Пинту (Мартинс, 66), Шано, Мартинс Перейра, Тилль (Тилль, 58), Синани, Баррейро, Родригеш, Тилль (Девилль, 58), Жерсон.
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Португалия –
Антони Лопеш, Фонте, Мендеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Саншеш, Рубен Невеш, Диогу Жота (Рафа Силва, 68), Бернарду Силва (Пальинья, 68), Жоау Феликс (Нету, 41), Роналду.
- Предупреждения:
- Шано (20), Диогу Жота (38), Рубен Диаш (70).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.