Ренат Лайшев: «Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в адрес Рудковской»

Директор «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил свое высказывание в адрес супруги двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яны Рудковской.

Ранее олимпийский чемпион опубликовал скриншот новости, в которой была допущена ошибка – Рудковскую назвали женой Ягудина, а не Плющенко. «Нееееее, такого мне, спасибо, не нужно! Верните меня на мое место», – написал экс-фигурист.

«Хорошо, что я «жена Ягудина», а не муж Тутберидзе», – ответила Рудковская.

Лайшев после этого назвал Рудковскую «полной дурой».

«Меня тут развели на абсолютно ненужный разговор, написали, что я чуть ли не муж Этери Георгиевны и мы живем вместе. Возмущению не было предела! Уже коснулись моей семьи! Я влез вот в эту молодую кухню и стал объяснять, рассказывать… А так у нас все отлично.

Рудковская же сказала, что я чуть ли не живу с Тутберидзе. Дураков много, а жизни мало.

Отзывы я получил только положительные, что я молодец и правильно сказал в ее адрес. Но вот этой рекламы мне не нужно.

Это нужно им, молодым, которые не умеют работать, а только воруют учеников друг у друга. Мы работаем каждый день и даем результат стране. Это самое главное», — сказал Лайшев.

Рудковская о том, что Лайшев назвал ее дурой: «Этот товарищ – грубиян. Если хочет меня оскорблять, я не против, пусть юбку только наденет»

Директор «Самбо-70» о Яне Рудковской: «Я как педагог скажу. Дура она полная!»