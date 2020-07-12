«Ман Сити» установит статую в честь Агуэро у домашнего стадиона

«Манчестер Сити» отметит вклад нападающего , который сегодня объявил об уходе из клуба в конце сезона, в историю команды.

Президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак сообщил, что в честь аргентинского нападающего установят статую рядом с домашним стадионом клуба. Ранее клуб таким образом оценил выступления и , над статуями которых в настоящее время ведется работа.

Также в академии «Сити» будет установлена специальная мозаика в честь Агуэро.

«Вклад Серхио в историю за последние 10 лет трудно переоценить. Это легенда, которая навсегда останется в памяти каждого, кто любит наш клуб, и, может, даже в памяти тех, кто просто любит футбол.

Еще не пришел момент для прощальных слов и речей. Мы еще многого можем достичь за то время, что проведем вместе с Серхио. С нетерпением ждем его вклада в решение стоящих перед нами задач.

А пока я с огромным удовольствием объявляю, что мы закажем статую Серхио, которая будет стоять на нашем стадионе рядом с фигурами Сильвы и Компани, работа над которыми ведется. С нетерпением ждем возможности достойно попрощаться с Серхио в конце сезона», – сказал аль Мубарак.