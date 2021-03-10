Федор Емельяненко в конце 2021-го в Москве может подраться с Джуниором Дос Сантосом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос в скором времени подпишет контракт с Bellator.
Как сообщают источники, руководство Bellator в конце 2021 года хочет организовать в Москве бой Дос Сантоса с Федором Емельяненко.
37-летний бразилец в марте был уволен из UFC после четырех поражений подряд. 44-летний Емельяненко в декабре 2019-го победил нокаутом в первом раунде Квинтона Джексона.
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Емельяненко создал команду из лучших учеников. Они шумят в Bellator (есть один чемпион), а Федор раскрывается как менеджер