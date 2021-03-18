В Москве больше 100 жителей дома протестовали против футбольной площадки для детей с синдромом Дауна. Они опасались, что участок отдадут под застройку или займут парковку

Некоммерческие организации «Даунсайд Ап» и «Синдром любви» отказались от идеи построить или реконструировать спортивную площадку во дворе дома на Измайловском бульваре, 37, под занятия футболом детей с синдромом Дауна.

Это связано с протестами местных жителей. НКО планировали реконструировать площадку под занятия детей с особенностями развития. Подобные мероприятия, как отмечается, помогают улучить физическую форму, а также коммуникативные навыки и координацию. Представители фондов обещали, что площадка будет занята в течение нескольких часов в день, а все остальное время будет в свободном доступе.

Местные жители, впрочем, собрались на массовый протест (более 100 человек) и высказали опасения, что участок хотят передать под коммерческую застройку. Также их беспокоит, что обновленная площадка может оказаться недоступной для них самих, а родители детей с синдромом Дауна будут занимать их парковочные места.

Кроме того, их обеспокоил возможный шум во дворе. «Появятся трибуны для зрителей, значит, будут соревнования, это шум, а площадка в непосредственной близости к домам», – написала депутат районного совета Татьяна Царенко.

НКО будут искать новые варианты для размещения площадки для занятия футболом детей с синдромом Дауна.

Два парня из Петербурга посмотрели «Красаву» и создали академию футбола для людей с синдромом Дауна. Они хотят сделать всех нас чуть внимательнее