Екатерина Боброва: «Тутберидзе может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо. Какими бы ни были ее методы, они работают»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о методах работы заслуженного тренера России по фигурному катанию .

«Этери Георгиевна может быть остра на язык, кому-то из родителей может не понравиться, что их ребенок слышит на тренировке. Она может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо.

Тутберидзе штампует чемпионок одну за одной, ее система, какая бы ни была, работает. И девочки возвращаются обратно к ней, потому что не знают, как тренироваться по-другому.

Обсуждая манеру тренерства Этери Георгиевны, все забывают , который тоже выпускал чемпионов, у него там на льду творилось такое – на километры нужно было обходить его тренировки стороной.

Это специфика нашего менталитета – только у нас есть такое. В Америке, если ты дотронешься не так до ноги спортсмена, тебя могут посадить. Меня тоже в детстве били, – мама не горюй, – мне страшно было приходить на тренировки. Мне это помогло добиться того, чего я добилась. Какие бы методы ни были у Тутберидзе, нравится вам это или нет, главное, что они работают», – сказала Боброва.

Этери Тутберидзе: гений или тиран?