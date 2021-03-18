Невеш о Роналду, отшвырнувшем повязку: «Он не извинялся и не должен. Это образцовый капитан для всех»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Сербии по футболу Вулверхэмптон квалификация ЧМ-2022 Рубен Невеш Футбол

Полузащитник сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Рубен Невеш высказался о скандальном эпизоде с участием нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду во время игры с Сербией (2:2) в рамках отбора ЧМ-2022.

На 93-й минуте матча Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях швырнул на газон капитанскую повязку.

«Он не извинялся и не должен был. Это образцовый капитан для всех нас. Мы все чувствовали то же разочарование, что и он, в тот момент. Это был сложный эпизод для каждого из нас.

Мы очень хорошо знаем Роналду и понимаем, как много он может дать нам каждый день», – сказал Невеш.

Сантуш о Роналду: «Он останется капитаном. Криштиану – пример для всей нации, он первым признал, что не должен был швырять повязку»

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку

Опрос

Ну такую Словакию сборная России точно должна обыгрывать! Согласны?
4933 голосa
Да, наши победят
1.90 Сборная России по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Ничья на выезде – тоже неплохо
3.30 квалификация ЧМ-2022
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Нет, Словакия выиграет
4.50 сборная Словакии по футболу
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000 рублей!
Получить 1000₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья