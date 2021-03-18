Невеш о Роналду, отшвырнувшем повязку: «Он не извинялся и не должен. Это образцовый капитан для всех»

Полузащитник сборной и высказался о скандальном эпизоде с участием нападающего во время игры с Сербией (2:2) в рамках отбора ЧМ-2022.

На 93-й минуте матча Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях швырнул на газон капитанскую повязку.

«Он не извинялся и не должен был. Это образцовый капитан для всех нас. Мы все чувствовали то же разочарование, что и он, в тот момент. Это был сложный эпизод для каждого из нас.

Мы очень хорошо знаем Роналду и понимаем, как много он может дать нам каждый день», – сказал Невеш.

Сантуш о Роналду: «Он останется капитаном. Криштиану – пример для всей нации, он первым признал, что не должен был швырять повязку»

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку