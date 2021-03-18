Сантуш о Роналду: «Он останется капитаном. Криштиану – пример для всей нации, он первым признал, что не должен был швырять повязку»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард останется капитаном национальной команды, несмотря на то, что он бросил капитанскую повязку на газон во время игры в Сербией (2:2) в отборе ЧМ-2022.

На 93-й минуте матча Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

«Он сохранит [капитанскую повязку]. Если бы Криштиану, который как минимум является примером для всей нации, оскорбил тренера, коллег или Федерацию футбола Португалии, то тогда мы бы подумали. Ничего из этого не произошло. То, что произошло, было моментом большого разочарования. Такое могло бы случиться и со мной. Это разочарование человека, который всегда хочет побеждать, который отдает все силы ради сборной.

Такая ситуация случилась с ним, но такое могло бы произойти и с кем-то еще. Никто не говорит, что он повел себя хорошо в этом эпизоде, но задаваться вопросом о том, останется ли он капитаном?.. Криштиану не бросал на землю майку сборной. Он просто выразил эмоции [после отмененного гола].

Криштиану первым признал, что не должен был швырять капитанскую повязку. Он точно останется капитаном», – сказал Сантуш.

Завтра, 30 марта, Португалия сыграет с в квалификации чемпионата мира 2022 года. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку