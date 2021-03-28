Щербакова, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят за Россию на командном чемпионате мира-2021

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира-2021 (World Team Trophy), который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.
В состав, в частности, вошли чемпионы мира и призеры ЧМ-2021 в Стокгольме.
Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко.
Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Танцы: Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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