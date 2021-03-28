Щербакова, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят за Россию на командном чемпионате мира-2021

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на командный чемпионат мира-2021 (World Team Trophy), который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

В состав, в частности, вошли чемпионы мира и призеры ЧМ-2021 в Стокгольме.

Состав сборной России

Женщины: , .

Мужчины: , Евгений Семененко.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы: и .

Наш самый успешный чемпионат мира в XXI веке: давайте еще раз посмотрим на всех медалистов из России

Щербакову, Туктамышеву и Трусову в три ночи встречали в аэропорту: букет из 201 розы, болельщик из Нижнего Новгорода, ну и куда без ОНФ