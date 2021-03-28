Коган об отстутствии Трусовой в составе на командный ЧМ: «Все равно не пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы. Есть абсолютно жесткие принципы допуска»

Теги сборная России женское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Александр Коган Александра Трусова Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал состав сборной на командный чемпионат мира-2021, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

– Состав на командный чемпионат мира был определен по спортивному принципу. Все спортсмены подтвердили свое участие.  

– Никого не пришлось уговаривать?

– Вы считаете, что надо уговаривать для выступления на командном чемпионате мира? Давайте не будем дискутировать. 

– Если бы Александра Трусова попала бы состав, то возможно, пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы в Японию. Александра сказала, что без нее больше никуда не поедет.
 
– Не пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы. Существуют абсолютно жесткие принципы допуска в соответствие с теми антиковидными мерами, которые предпринимает ISU. На командном чемпионате мира будет такой же ограниченный состав тренеров, чьи спортсмены будут там участвовать, как и на чемпионате мира. Все одинаково. Все жестко, – рассказал Коган.

🎧 А Трусовой вообще нужен тренер? Было ли катание Щербаковой чемпионским? Коляда падает, потому что боится упасть?  

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