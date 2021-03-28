Коган об отстутствии Трусовой в составе на командный ЧМ: «Все равно не пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы. Есть абсолютно жесткие принципы допуска»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) прокомментировал состав сборной на командный чемпионат мира-2021, который пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

– Состав на командный чемпионат мира был определен по спортивному принципу. Все спортсмены подтвердили свое участие.

– Никого не пришлось уговаривать?

– Вы считаете, что надо уговаривать для выступления на командном чемпионате мира? Давайте не будем дискутировать.

– Если бы попала бы состав, то возможно, пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы в Японию. Александра сказала, что без нее больше никуда не поедет.



– Не пришлось бы решать вопрос с доставкой ее мамы. Существуют абсолютно жесткие принципы допуска в соответствие с теми антиковидными мерами, которые предпринимает ISU. На командном чемпионате мира будет такой же ограниченный состав тренеров, чьи спортсмены будут там участвовать, как и на чемпионате мира. Все одинаково. Все жестко, – рассказал Коган.

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