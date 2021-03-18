Маслов покинул расположение молодежки. Он не сыграет с Данией из-за дисквалификации

Защитник молодежной сборной России Павел Маслов возвращается в расположение .

Он покинул национальную команду в связи с невозможностью участия в заключительном матче группового этапа против Дании.

Маслов получил в матче с Францией (0:2) желтую карточку за один из двух пенальти, назначенных в ворота российской команды при его непосредственном участии. Она стала для него второй на турнире, что привело к автоматической дисквалификации на одну игру.

Отметим, что плей-офф турнира состоится с 31 мая по 6 июня 2021 года.

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