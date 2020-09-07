Дмитрий Васильев: «В терапевтических исключениях у норвежцев, скорее всего, есть и тяжелые стероиды. Почти не сомневаюсь»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что международные федерации должны раскрыть информацию о том, какие препараты принимают норвежцы по терапевтическим исключениям.

– Что, на ваш взгляд, способствовало успеху ?

– Мне сложно судить, что он сделал такого выдающегося, что из обычного середнячка он резко стал звездой. Сразу на ум приходят вопросы, на которые хотелось бы получить ответы. Главный из этих вопросов – когда прекратится вакханалия с терапевтическими исключениями?

Мы знаем, что самые больные на планете Земля – это норвежские лыжники и биатлонисты. И они же все выигрывают без конца. Надо с этим пунктом разобраться, а потом мы посмотрим, как изменится пьедестал почета на этапах Кубка мира и чемпионате мира.

– То есть одно из главных преимуществ норвежцев перед российскими спортсменами – терапевтические исключения?

– Конечно. Это главное, что помогает им быть такими мегабиатлонистами и мегалыжниками! Причем препараты против астмы – самые безобидные в этих списках. Там есть, скорее всего, и стероиды, и тяжелые анаболические препараты. Я в этом почти не сомневаюсь.

Я считаю, что надо раскрыть данные. Не истории болезни, это врачебная тайна, а просто препаратов, которыми пользуются по терапевтическим исключениям те или иные спортсмены в различных видах спорта. Я считаю, что здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах их все-таки обыгрывают, так называемые, больные, – рассказал Васильев.

Злит, что Норвегия правит в лыжах и биатлоне? Допинг ни при чем, помогают технологии – в том числе тренажер, о котором мечтает Большунов