Галактионов о Маслове: «Надо поддержать парня. Указать на ошибки, чтобы он дальше их не допускал»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался после матча группового этапа Евро-2021 (U21) с Францией (0:2).

— Со всеми пенальти согласны?

— Пока не пересматривали эти эпизоды, времени не было. В первом моменте фол был. Во втором эпизоде рука, как сейчас принято говорить, была отставлена или целенаправленно поднята. Но судья принял решение, и его обсуждать бессмысленно.

К сожалению, невнимательность, два наших недочета привели к взятию ворот. Если глобально посмотреть, то больше у Франции стопроцентных моментов не было.

— Удалось пообщаться с Масловым, поддержать его?

— Мы только что с ним быстро переговорили. Конечно, Павел очень расстроен. Я его поддержал со своей стороны, и команда его полностью поддерживает. Сейчас самое простое бросить все на молодого игрока, как сейчас могут сделать ряд СМИ или часть болельщиков. Но мы таким образом можем игрока закопать, психологически убить, а это неправильно.

Наоборот, надо парня поддержать, указать на ошибки, чтобы он дальше в карьере их не допускал. Эти ошибки не критические, но, к сожалению для нас, они оказались результативными.

Опять же это проблемы не только его. Я всегда говорю, что все эти эпизоды — цепочка событий. Недоработали в завершении, в обороне дали отдать передачу в эту позицию и так далее. Поэтому вся команда принимает вину за них, и я в том числе.

— Футбол в исполнении французов стал для вас сюрпризом?

— Нельзя говорить, что французы ничего не показали. Они показали, они были хороши на мяче, хороши во взаимодействиях. Мы были готовы к тому, как они будут обороняться и атаковать. Определенные подготовительные моменты по взаимодействию проходили, но вот именно остроты командной в завершающей стадии, чтобы вывести партнера на удар, было не так много. Но, повторюсь, они были. Нужно было быть немного понастырнее в этой завершающей стадии, и все могло сложиться по-другому, – сказал Галактионов.

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