Буре по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Теги ЦСКА ФХР Павел Буре Владимир Путин Хоккей

Президент РФ Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что ФХР выдвинет кандидатуру Буре на место в совете ИИХФ после ухода из совета главы федерации Владислава Третьяка.

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