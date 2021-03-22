Буре по указу Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Буре Павла Владимировича – заслуженного мастера спорта СССР, члена наблюдательного совета общества с ограниченной ответственностью «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», – говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что ФХР выдвинет кандидатуру Буре на место в совете ИИХФ после ухода из совета главы федерации Владислава Третьяка.

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