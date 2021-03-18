Сестра Роналду об отмененном голе: «Каждый швырнул бы повязку в лицо судье, а Криштиану смеют критиковать!»

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, оценила реакцию своего родственника после незасчитанного гола в конце матча с Сербией, который мог стать победным для португальцев.

«Криштиану – символ нации. Люди в своей благородной мудрости говорят: «Тот, у кого нет чувств, не может быть сыном хороших людей».

Португалию вчера со скандалом обокрали. Криштиану, который забил честный гол на последней минуте (и это могло принести нам победу), взбунтовался и вызвал наш бунт!

Он немедленно продемонстрировал, что мяч пересек линию на 30 сантиметров, покачал головой и, даже без свистка судьи, который завершил бы этот украденный матч, направился в раздевалку, потому что это не стоило того.

Охваченный гневом из-за несправедливости в отношении родины, которую он столько раз защищал «зубами и ногтями», он швырнул капитанскую повязку на землю!

Невероятное хладнокровие, потому что каждый из нас бросил бы повязку в лицо судье или лайнсмену за то, что они сделали с Португалией, сделали со всеми нами.

Однако, несмотря на то, что все мы испытываем отвращение к тому, что произошло, на телевидении некоторые «эксперты» осмелились критиковать поступок Криштиану!» – написала Авейру.