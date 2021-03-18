Дель Пьеро о Роналду, бросившем повязку: «Это слишком для того, кто является капитаном и кумиром. Чрезмерная реакция»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Ювентус Алессандро Дель Пьеро серия А Италия Сборная Сербии по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Бывший нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро осудил действия форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который швырнул капитанскую повязку на газон в концовке матча квалификации ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

«Это чрезмерная реакция. Ему не следовало так себя вести.

Злиться – это нормально, говорить на повышенных тонах, обсуждая такой эпизод с судьями – это нормально, но бросать капитанскую повязку и уходить так – это слишком для человека, который является капитаном и кумиром, как Роналду», – сказал Дель Пьеро.

Сантуш о Роналду: «Он останется капитаном. Криштиану – пример для всей нации, он первым признал, что не должен был швырять повязку»

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку

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