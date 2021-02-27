«Барса» предлагает Вейналдуму зарплату 8 млн евро в год. Игрок не договорился о новом контракте с «Ливерпулем»

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум, вероятно, покинет «Ливерпуль» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Как пишет журналист Николо Скира, 30-летний хавбек не договорился с английским клубом о продлении контракта. Срок действующего соглашения истекает этим летом.
«Барселона» работает над организацией перехода Вейналдума. По данным источника, каталонский клуб предложил футболисту 3-летнее соглашение с зарплатой 8 миллионов евро в год.
Также сообщается, что Вейналдумом интересовался «Интер». Итальянский клуб запрашивал информацию по игроку, однако на данный момент не сделал ему официального предложения.
В этом сезоне полузащитник провел за «Ливерпуль» 29 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Его полную статистику можно изучить здесь.