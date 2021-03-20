Станислав Черчесов: «Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас в команде нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на пресс-конференции перед игрой квалификации ЧМ-2022 со Словакией, отвечая на вопрос об Артеме Дзюбе.

– У словацкой команды есть проблемы с нападающими. У вас, наоборот, есть жемчужина. Может ли жемчужина привести к длительным результатам?

– Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас в команде нет.

– Я имел в виду .

– Это другой вопрос. Во-первых, повторюсь еще раз, когда меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать. Не потому, что я не знаю соперника, а потому, что это некорректно. Мой коллега должен ответить на эти вопросы, которые вы про команду соперника задаете.

Что касается нашей команды, прошедшая игра в прошлом – теперь нам надо на завтрашний матч правильно подобрать тактику, правильно состав, который вне зависимости от фамилий даст результат, – заявил Черчесов.