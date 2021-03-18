Фернанду Мейра: «Роналду не может швырять капитанскую повязку. Он должен подавать пример»

Бывший игрок сборной Португалии и «Зенита» раскритиковал капитана португальцев .

На 93-й минуте матча с Сербией (2:2) Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

«Это чистый гол, но Роналду не может швырять капитанскую повязку сборной на землю. Реакция Криштиану естественна, но неприемлема для капитана сборной.

Нельзя бросать капитанскую повязку на землю и уходить в раздевалку, пока идет игра. Это неприемлемо для такого важного игрока.

Я понимаю его разочарование и согласен с ним, потому что гол был, а судьи должны принимать решения без ВАР, но он должен подавать пример. А вчерашнее поведение – не то, которому хочется подражать», – заявил Мейра в интервью Record.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку