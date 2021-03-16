Судья Маккели о незасчитанном голе Роналду: «Приношу извинения Фернанду Сантушу и сборной Португалии»

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Судья Данни Маккели, работавший на матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2), высказался о незасчитанном голе Криштиану Роналду в конце матча.

«В соответствии с политикой ФИФА, единственное, что я могу сказать, – это то, что за произошедшее я приношу извинения тренеру сборной, господину Фернанду Сантушу, и сборной Португалии.

Судьи как команда всегда упорно работают, чтобы принимать правильные решения. Когда мы попадаем в новости по такому поводу, это совершенно нас не радует», – сказал Маккели.

Криштиану лишили чистого (и победного!) гола на 94-й минуте. Он был в ярости: наорал на судью и швырнул капитанскую повязку 

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