Орлов про РПЛ: «Промес и Рондон приехали доигрывать, как Маркизио. Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров?»

Журналист Геннадий Орлов высказался об уровне игроков, выступающих в чемпионате России.

«Посмотрите, сколько у футболистов сейчас разных заморочек. Промес под судом, он ножом кого-то ударил, я думаю, нечаянно, на посиделках каких-то. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов.

Идеализировать не надо. Может быть, у нас такой менталитет, что когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы он был нашим кумиром.

Профессиональные футболисты отвечают деньгами за свою работу. Когда говорят, что его надо как-то морально наказать, я всегда отвечаю, что нужно наказывать рублем. Потому что он профессионал, для него это самое чувствительное. Тем более когда легионеры приезжают в наш чемпионат.

Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как и Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьезный вопрос», – сказал Орлов в эфире своего ютуб-канала.