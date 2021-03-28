Экс-пилот «Феррари» Сало: «Мазепину не место в «Формуле-1»

Стюард ФИА и бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало, завоевавший за «Феррари» два подиума в 1999 году, высказался о выступлении Никиты Мазепина на Гран-при Бахрейна.
Гонщик «Хааса» развернулся в квалификации, что не позволило ряду соперников завершить быструю попытку в первом сегменте, показал последнее время дня, а в воскресенье сошел на первом круге из-за аварии.
«Этому парню просто не место здесь», – сказал Сало в эфире канала C More.
В то же время Оксана Косаченко – бывший менеджер первого российского пилота «Ф-1» Виталия Петрова – призвала не драматизировать ситуацию.
«Особенность трассы в Бахрейне в том, что там постоянно меняется ветер и на трассу попадает песок. Там то есть песок, то его нет, ситуации очень разные. Песок очень мелкий, на нем скользишь, как на воде, поэтому если наехал [на поребрик], то шансов нет.
Давайте не будем делать трагедию, это его первый этап. Никита – боец. Команда хорошо квалифицировалась, не было гигантских отставаний от всех остальных», – приводит слова Косаченко ТАСС.
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