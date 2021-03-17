ЭСК признала верным решение не засчитывать гол после удара Сантоса ЦСКА: «Ракурсы ТВ и позиция Акинфеева не дают сделать вывод об ошибке судьи»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила спорные эпизоды в матче 23-го тура между ЦСКА и «Зенитом» (2:3).

Все решения арбитра Евгения Кукуляка, на которые клубы обратили внимание, были признаны верными.

Так, ЭСК РФС считает, что судья имел основания для назначения пенальти в ворота московского клуба на 41-й минуте матча. После удара форварда мяч коснулся руки защитника ЦСКА Марио Фернандеса в пределах штрафной площади. ЭСК мотивировала решение, тем, что рука игрока ЦСКА отставлена в сторону, за счет чего была увеличена площадь тела. Также было установлено, что Фернандес совершал движение рукой к мячу.

Также ЭСК признала верным решение арбитра не засчитывать гол «Зенита» после удара на 82-й минуте игры. Такая позиция комиссии мотивирована тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева не позволяют сделать вывод об ошибке судьи, который решил продолжить игру в этом эпизоде.

Поскольку ни судья, ни ВАР не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве ВАР в данный эпизод было признано верным.

«Где ВАР?» «Зенит» о мяче и линии ворот ЦСКА после удара Дугласа

Фото: скриншот из трансляции телеканала «Матч ТВ»