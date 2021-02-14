ЦСКА отстранил от игр Майка Джеймса. Решение принято Итудисом

Теги дисквалификации ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Димитрис Итудис Майк Джеймс 1990 Баскетбол

Защитник ЦСКА Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах команды.

Решение об отстранении принято главным тренером команды Димитрисом Итудисом.

В субботу на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с греком во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.

В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на пресс-конференции после матча заявил, что на данном этапе не хочет «вдаваться в детали» ситуации.

Напомним, 22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке случился инцидент с участием Джеймса. В результате ЦСКА было принято решение отстранить защитника от тренировок и матчей, но затем клуб решил продолжить сотрудничество со своим самым результативным игроком.

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