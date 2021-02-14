ЦСКА отстранил от игр Майка Джеймса. Решение принято Итудисом

Защитник ЦСКА Майк Джеймс не примет участия в очередных матчах команды.

Решение об отстранении принято главным тренером команды .

В субботу на первых минутах матча Лиги ВТБ с УНИКСом (102:86) Джеймс после диалога с греком во время тайм-аута отправился в раздевалку и не вернулся в игру.

В пресс-службе ЦСКА по ходу игры сообщили, у Джеймса «проблемы с желудком и температура». Итудис на пресс-конференции после матча заявил, что на данном этапе не хочет «вдаваться в детали» ситуации.

Напомним, 22 января после окончания матча Евролиги с «Фенербахче» в раздевалке случился инцидент с участием Джеймса. В результате ЦСКА было принято решение отстранить защитника от тренировок и матчей, но затем клуб решил продолжить сотрудничество со своим самым результативным игроком.

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