Новый владелец Sports.ru, РПЛ вернулась, «МЮ» сыграет с «Миланом» в Лиге Европы и другие новости утра

1. У Sports.ru сменился владелец.

2. По итогам жеребьевки «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Миланом», «Тоттенхэм» – с обидчиком «Краснодара», «Шахтер» – с «Ромой» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы.

3. Российская Премьер-лига вернулась после зимней паузы матчем 20-го тура «Тамбов» – «Ротор» (1:3). У хозяев 9 игр без побед в чемпионате России и последнее место в таблице.

4. НХЛ. Очередной гол Капризова помог «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес», «Рейнджерс» без Панарина накидали 6 шайб «Бостону», одна из них – на счету Бучневича. Все результаты дня – здесь.

5. Трансферы. Абрамович одобрил покупку Холанда, «Челси» готов потратить более 100 млн евро на звезду «Боруссии», а вот Абрахам задумался об уходе. «Реал» может продать Азара, если договорится о трансфере Мбаппе. «МЮ» сохраняет интерес к Кунде, но не хочет платить 80 млн евро отступных за защитника «Севильи». Нагельсманну интересна работа в «Тоттенхэме». Нойхаус хотел бы перейти в «Ливерпуль». Сампаоли возглавил «Марсель».

6. Российский футбольный союз изменит правила лицензирования клубов: появится система мониторинга бюджета, ужесточат наказания для руководства. РФС ожидает выручить 4,5 млрд рублей от коммерческой деятельности в 2021 году. Гинер, Илюхина и Прядкин избраны вице-президентами организации.

7. НБА. Лидер сезона «Юта» на выезде уступила финалисту прошлого сезона «Майами» и другие результаты.

8. Цифры дня. «Бавария» дала Джамалу Мусиале зарплату 5 млн евро в год по новому пятилетнему контракту. В пятницу игроку исполнилось 18 лет. Хороший подарок. Серхио Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023-го с зарплатой 12 млн евро в год.

9. Чемпионка Европы Алена Косторная на тренировке перед Финалом Кубка России по фигурному катанию исполнила новую произвольную программу.

10. СКА подписал контракт с 16-летним Мичковым на 5 лет. «Авангард» заключил соглашение с 17-летним Мирошниченко на 3 года. Клубы КХЛ закрепляют права на звездных юниоров.

11. Главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо за богохульство оштрафовали на 3 тысячи евро.

12. Старший сын Лукашенко избран президентом НОК Беларуси. С 1997 до 2020 года сам президент страны возглавлял НОК.

13. Полузащитник «Спартака» Педро Роша переведен во вторую команду. Он будет готовиться к матчам ФНЛ.

14. Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не сыграет в Акапулько, потому что турнир не может заплатить ему подъемные.

15. Убытки «Формулы-1» в 2020 году составили 386 млн долларов.

Цитаты дня:

«Большинство профессиональных команд России живут частично на деньги народа. Украинская система разумнее». Журналист Франков двух странах

Дюков о рейтингах: «Клубный футбол Бельгии ниже нашего, а сборная на 1-м месте в рейтинге ФИФА. Тут нет прямой связи, у сборной и РПЛ свои задачи»

«Меня убрали с «Матч ТВ». Позвонили сверху. Думаю, РФС сильно попросил». Экс-судья Федотов об уходе с ТВ из-за игры «Зенит» – ЦСКА

Дмитрий Губерниев: «Россия – нефутбольная страна, ЛЧ никто не смотрит. Футболисты ни черта не делают. Вот Большунов работает»

Пеп Гвардиола: «МЮ», «Барса» и «Реал» выигрывали все, так как тратили больше остальных. «Сити» не отличается от топ-клубов»

Майк Тайсон призвал бойкотировать стриминг Hulu из-за фильма о себе: «Они думают о долларах, а не об уважении прав чернокожих»

Лукашенко о не согласных с происходящим в Беларуси спортсменах: «На предательстве Родины счастья не построишь»

Елена Левченко о Беларуси: «Репрессии продолжаются. Эта система способна только запугивать»

Директор «Тамбова» о слухах о договорном матче с «Ротором»: «Чушь собачья!»

Хулен Лопетеги: «Месси – лучший футболист в истории»