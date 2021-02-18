Дмитрий Губерниев: «Россия – нефутбольная страна, ЛЧ никто не смотрит. Футболисты ни черта не делают. Вот Большунов работает»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете из после двух поражений от загребского «Динамо» (2:3, 0:1) в 1/16 финала.

«С вратарями проблемы, с созидательной игрой тоже. У Галицкого никак не получается сотворить из хорошей идеи что-то замечательное. Хотим карету, а получаем тыкву. Все наши проблемы футбола сохраняются.

Наша футбольная философия, может, и годится для внутреннего пользования, но не для внешнего. Мы в целом нефутбольная страна. У нас Лигу чемпионов никто не смотрит. Футбол никому не интересен.

Наши клубы еще как-то смотрят. Но даже если взять наш футбол, матч Кубка «Зенита» и «Арсенала» уступил по рейтингам моей биатлонной программе. Людям не до футбола.

Как это исправить? Работать надо. Как выясняется, футболисты ни черта не делают. Вспомните интервью Миранчука про РПЛ.

Вот Большунов работает, а у нас балду гоняют. А сейчас еще говорят: давайте Промесу дадим гражданство. Обойдется», – сказал Губерниев.

У России опять катастрофа в еврокубках – через месяц можем потерять 7-е место. Если так и продолжится, светит вылет из топ-10