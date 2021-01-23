Нойхаус хотел бы перейти в «Ливерпуль», его отступные – 40 млн евро. «Бавария» вряд ли будет бороться за хавбека менхенгладбахской «Боруссии»

Полузащитник может уйти из менхенгладбахской .

23-летним футболистом интересуется , сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Отступные Нойхауса – 40 миллионов евро. Сам немец хотел бы перейти в мерсисайдский клуб.

При этом дортмундская «Боруссия» потеряла интерес к Нойхаусу, поскольку тренер Марко Розе, который уйдет в «Дортмунд», не будет брать игроков из своей бывшей команды.

«Бавария» вряд ли будет бороться за футболиста, поскольку вынуждена экономить после трансфера Дайо Упамекано из «РБ Лейпциг» за 40 млн евро.

В текущем сезоне Нойхаус забил 4 гола и сделал 4 передачи в 21 матче Бундеслиги. Его статистику можно посмотреть здесь.