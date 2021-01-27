Абрамович одобрил покупку Холанда. «Челси» готов потратить более 100 млн евро

«Челси» хочет приобрести нападающего дортмундской .

Владелец лондонского клуба дал добро на подписание форварда, которого очень хочет видеть в команде новый главный тренер «синих» .

«Челси» готов потратить на норвежца более 100 млн евро, пишет Daily Mail со ссылкой на Bild.

Ранее стало известно, что нападающий Тэмми Абрахам думает об уходе из «Челси» на фоне информации об интересе клуба к Холанду.

В этом сезоне 20-летний норвежец забил 17 голов в 17 матчах Бундеслиги, а также сделал 3 результативные передачи. Полную статистику форварда можно изучить здесь.

Оказывается, Холанд умеет отвечать на вопросы. Его разговорила фитнес-инструктор во время совместной зарядки

Холанд завис над штрафной «Шальке» и забил боковыми ножницами. Сразу после звездного вечера в ЛЧ – дубль в рурском дерби