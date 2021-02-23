Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года. Зарплата – 12 млн евро

Капитан «Реала» Серхио Рамос, вероятно, продлит контракт с клубом.
Как сообщает El Español, футболист очень близок к договоренности по новому соглашению с «Реалом». Срок контракта – до 2023 года.
Испанец будет зарабатывать 12 млн евро, его зарплата понизится на 10% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что предложение «Реала» было единственным. У Рамоса не возникало вариантов с переходом в другие клубы.
Футболист выступает за «Мадрид» с 2005 года. В этом сезоне он забил 2 гола (оба – с пенальти) в 14 матчах Ла Лиги.
Сейчас Рамос травмирован. Предполагается, что он может вернуться на поле к середине марта.
Полную статистику игрока можно изучить здесь.