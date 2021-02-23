Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года. Зарплата – 12 млн евро

Капитан «Реала» , вероятно, продлит контракт с клубом.

Как сообщает El Español, футболист очень близок к договоренности по новому соглашению с «Реалом». Срок контракта – до 2023 года.

Испанец будет зарабатывать 12 млн евро, его зарплата понизится на 10% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что предложение «Реала» было единственным. У Рамоса не возникало вариантов с переходом в другие клубы.

Футболист выступает за с 2005 года. В этом сезоне он забил 2 гола (оба – с пенальти) в 14 матчах .

Сейчас Рамос травмирован. Предполагается, что он может вернуться на поле к середине марта.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.