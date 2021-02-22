У Sports.ru сменился владелец. Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли инвестиционному фонду основателя Faberlic Алексея Нечаева.

Sports.ru – ежемесячная аудитория проекта составляет более 20 миллионов человек – станет центральной частью стратегии фонда по консолидации тематических проектов. Помимо основного бизнеса Sports.ru в сделку также войдут сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

Операционно в компании ничего не меняется, команда в полном составе продолжит работу. Основатели Дмитрий Навоша и Дмитрий Степанов войдут в совет директоров Sports.ru в роли наблюдателей. Международные проекты холдинга – Tribuna.com и Betting Insider – в сделку не входят и продолжат работать автономно от Sports.ru.

«Прямо сейчас сделка позволит Sports.ru более уверенно планировать капиталоемкие проекты с длинным циклом окупаемости, например, покупку прав на спортивные трансляции, производство оригинального видеоконтента, развитие проекта о здоровом образе жизни. Но наши амбиции не ограничиваются экспансией внутри спортивного рынка. Мы целимся в то, чтобы вместе с новыми партнерами создать медиахолдинг, состоящий из разных тематических медиа и сервисов: спорт, киберспорт, здоровье, материнство, финансы и инвестиции, кино и сериалы, – любых вертикалей с потенциалом для объединения людей в сообщества», – рассказал генеральный директор Sports.ru Марк Тен.

«Задача фонда – диверсифицировать основной бизнес за счет цифровых активов. Мы любим проекты с сильным сообществом, это всегда многое говорит об устойчивости бизнеса. Например, мы уже инвестировали в проект о материнстве Baby.ru и видим в Sports.ru продолжение этой стратегии», – рассказал Forbes управляющий партнер фонда Илья Пушкин.