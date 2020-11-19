Левченко о Беларуси: «Репрессии продолжаются. Эта система способна только запугивать»

Белорусская баскетболистка рассказала о репрессиях в тюрьмах своей родной страны.

«Мне пишет огромное количество людей. Многие пытаются что-то делать, но они очень запуганы, ведь нарушаются основные права человека.

Буквально вчера написала девушка, которая находилась в ЦИП 18 суток. И все это время она провела там без матраса, без постельного белья. Девушка спала на столе, ее сокамерницы – на полу.

Репрессии продолжаются. Люди зачастую не могут об этом публично говорить. Они пишут, а у меня слезы на глаза наворачиваются.

Те репрессии, которые происходят в тюрьме, рассчитаны на то, чтобы люди не хотели туда вернуться. Чтобы сделать больно, сломать. На большее эта система не способна – только на то, чтобы запугать других, мол, «с вами будет точно так же».

Но дайте нам один день без репрессий. Покажите, сколько нас, «змагаров». Увидите, сколько нас выйдет на улицы», – цитирует Левченко Tribuna.com со ссылкой на euroradio.fm.

Напомним, что 15 октября 2020 года после 15 суток ареста спортсменка вышла на свободу. Елена Левченко была задержана 30 сентября в аэропорту перед вылетом на лечение и запланированную реабилитацию. В этот же день состоялся суд.

Ее обвиняли по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). После этого наказания спортсменку снова судили за участие в мирных акциях.

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