Директор «Тамбова» о слухах о договорном матче с «Ротором»: «Чушь собачья!»

Спортивный директор отреагировал на слухи о том, что команда провела договорной матч против (1:3).

«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе.

Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед «Локомотивом». Команды готовились в разных условиях.

Замена Архипова заставляет сомневаться в достоверности матча? Нам хотелось освежить игру, парень почти весь кубковый матч провел на поле. Сегодня сыграл хороший матч. Тренер посчитал, что ему нужно отдохнуть.

Что касается Гигашвили, то это вопросы к тренеру. Да, он сыграл не лучшим образом (забил в свои ворота на 54-й минуте – прим. Sports.ru). Ему 19 лет, тяжело играть на таком уровне.

Уверен, что если бы на первых минутах Саша Денисов не получил травму, то все пошло бы иначе», – заявил Худяков.

Журналист Sport24 Дмитрий Егоров написал в телеграм-канале по ходу игры: «Тамбов» просто забил 2 в свои 🤣. Футболист Гигашвили из «Тамбова», на мой личный взгляд, сдает матч «Ротору».

И дело не только в эпизоде с голом, а в остальных, где он убирает ноги в своей штрафной. При этом, тренер «Тамбова» меняет лучшего своего игрока в матче – зацепившего все мячи и забившего Архипова.

Понсе бежит в контратаку. Последним из «Тамбова» к своим воротам возвращается ЦЗ Гигашвили. В третьем голе Гигашвили не выпрыгнул.

«Тамбов» вместе с Гигашвили нужно выгнать из РПЛ сегодня же. Уроды. Гигашвили был задействован минимум в 5 странных эпизодах подряд. И часть игроков «Тамбова» вместе с ним».