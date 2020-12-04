«Большинство профессиональных команд России живут частично на деньги народа. Украинская система разумнее». Журналист Франков двух странах

Украинский футбольный журналист высказался о российском футболе.

– В декабре в интервью «СЭ» вы сказали: «С моей точки зрения, нынешний профессиональный российский футбол – совершенно чудовищное образование. Он во многом построен на государственном финансировании. А я выступаю категорически против такой модели развития, управления».

– От своих слов не отказываюсь. Эта проблема по-прежнему актуальна. Ее можно решить только на уровне государства.

Здесь Россия больше похожа на Казахстан, чем на европейскую футбольную державу. Большинство профессиональных команд живут частично на деньги налогоплательщиков, народа. Ну куда это годится, ребят?!

– На Украине клубы частные. Но ведь вам могут возразить. Фактически у вас только , киевское «Динамо» и пустота. Чемпионат не особо интересный.

– Стоп! Но пока счет на табло в еврокубках. 2:0 в пользу Украины. Сколько российских команд осталось в ? Я что-то не вижу ни одной.

Да, на Украине есть перекос в сторону «Шахтера» и . Было бы глупо это отрицать. Хотя я с интересом наблюдаю и за другими проектами – например, «Десной». Отдельная тема – возрождение харьковского футбола.

В данном случае России крыть нечем. Ну не работает ваша система. Поймите меня правильно, на Украине масса всяких проблем, о которых мы сегодня не говорим, так как обсуждаем футбол.

И вот тут, считаю, наша система устроена более разумно. Причем еще с начала 1990-х годов. На Украине есть и муниципальные клубы, но они выше первой и второй лиги не поднимаются, – сказал Франков.