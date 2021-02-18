Дюков о рейтингах: «Клубный футбол Бельгии ниже нашего, а сборная на 1-м месте в рейтинге ФИФА. Тут нет прямой связи, у сборной и РПЛ свои задачи»

Президент РФС Александр Дюков высказался о выступлении российских клубов в еврокубках после вылета «Краснодара» из Лиги Европы и позициях российского футбола в рейтингах ФИФА и УЕФА.

«Совсем недавно я давал комментарий по выступлению российских клубов в еврокубках. За месяц ничего не изменилось. Еще не пришло время, чтобы увидеть какие-то изменения. Когда будут? Нужно, чтобы начался новый сезон. Если мы говорим о содержании футбола, надо дождаться первых туров первенства.

Мы в футболе уже давно. На каком месте клубный бельгийский футбол? Ниже нашего. Тем не менее, сборная Бельгии идет на первом месте в рейтинге ФИФА (Россия – на 39-м – прим. Sports.ru). Понятно, что эти рейтинги связаны, но связь непрямая.

У нас есть задача перед сборной – войти в топ-10, и есть РПЛ, которая должна ставить задачи перед собой. Для начала – сохранить место в топ-7, а затем – вернуть место в топ-6 сильнейших чемпионатов Европы. Это две самостоятельные задачи», – сказал Дюков.

Бельгия занимает 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, Россия – 7-е.

Дюков о клубах РПЛ в еврокубках: «Наш футбол устарел. В Европе другая интенсивность»