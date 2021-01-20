«Бавария» дала Мусиале зарплату 5 млн евро в год по новому контракту. Сегодня игроку 18 лет

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«Бавария» подписала новый контракт с молодым полузащитником Джамалом Мусиалой, пишет Bild.

Руководство мюнхенского клуба заключило с игроком, которому сегодня исполнилось 18 лет, 5-летний контракт с зарплатой 5 млн евро в год.

Напомним, несколько дней назад Мусиала объявил, что будет выступать за сборную Германии. На него также претендовала Англия.

Хавбек имеет двойное гражданство. Он родился в Штутгарте в семье немки и британца нигерийского происхождения. Когда Джамалу было 7 лет, семья переехала в Англию.

Джамал выступал за сборные Англии U15, U16, U17 и U21. Он также играл за сборную Германии U16.

За первую команду «Баварии» Мусиала забил 4 гола в 26 матчах. Его статистику смотрите здесь.

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