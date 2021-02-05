СКА подписал контракт с 16-летним Мичковым на 5 лет

СКА на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Матвеем Мичковым.

Срок соглашения рассчитан на пять лет. Контракт будет действовать до конца сезона-2025/26.

Напомним, стороны договорились о продлении соглашения в декабре 2020 года.

16-летний Мичков перешел в систему СКА перед сезоном-2020/21.

В текущем сезоне он играл за СКА-1946 и «СКА-Варяги». На его счету 53 (35+18) очка в 52 матчах.

На данный момент форвард является лучшим снайпером Париматч Молодежной хоккейной лиги.

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