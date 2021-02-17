Лукашенко о не согласных с происходящим в Беларуси спортсменах: «На предательстве Родины счастья не построишь»

Теги Александр Лукашенко сборная Беларуси НОК Беларуси сборная Беларуси жен Политика Легкая атлетика

Президент Беларуси Александр Лукашенко на собрании Национального олимпийского комитета страны заявил, что большинство белорусских спортсменов – настоящие патриоты своей родины.

«Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы.

Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали.

А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом.

На предательстве Родины счастья не построишь.

Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества.

Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному.

Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов», – цитирует Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на ATN_NEWS.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья