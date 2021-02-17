Лукашенко о не согласных с происходящим в Беларуси спортсменах: «На предательстве Родины счастья не построишь»

Президент Беларуси Александр Лукашенко на собрании Национального олимпийского комитета страны заявил, что большинство белорусских спортсменов – настоящие патриоты своей родины.

«Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы.

Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали.

А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом.

На предательстве Родины счастья не построишь.

Нам есть кем гордиться. Абсолютное большинство спортсменов – настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества.

Именно вашими усилиями создается спортивная слава Беларуси. Вам принимать решения о дальнейшем развитии олимпийского движения в стране, определять приоритеты в работе, давать оценку сделанному.

Именно с вас будут брать пример новые поколения белорусских спортсменов», – цитирует Лукашенко белорусская Tribuna.com со ссылкой на ATN_NEWS.