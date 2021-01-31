Майк Тайсон призвал бойкотировать стриминг Hulu из-за фильма о себе: «Они озабочены долларами по сравнению с уважением прав чернокожих»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон выступил с публичной критикой руководства стримингового сервиса Hulu из-за биографического мини-сериала о себе «Железный Майк».

«Hulu объявил о создании несанкционированного мини-сериала по истории Тайсона без финансовой компенсации мне. Это прискорбно, но не удивительно.

Это заявление, последовавшее за социальным неравенством в нашей стране, является ярким примером того, как корпоративная жадность Hulu привела к культурной апроприации истории жизни Тайсона.

Сделать это объявление во время «Месяца истории чернокожих» только подтверждает озабоченность Hulu долларами по сравнению с уважением прав чернокожих.

Голливуд должен быть более чувствительным к тому, что произошло с чернокожими, особенно после событий 2020 года. Настоящая разрешенная история находится в разработке и будет объявлена ​​в ближайшие дни», – сказал Тайсон.

По словам руководства Hulu, несмотря на то, что Тайсон не был связан с фильмом «Железный Майк» в каком-либо качестве, он был проинформирован о сериале несколько месяцев назад.

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