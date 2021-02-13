Старший сын Лукашенко избран президентом НОК Беларуси

, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.

Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – сообщается на сайте НОК.

С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны . В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях , включая Олимпийские игры.

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