Старший сын Лукашенко избран президентом НОК Беларуси

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Виктор Лукашенко, старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) страны. 

«26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в Минске состоялись выборы президента Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. 

Новым руководителем спортивной организации избран Виктор Лукашенко», – сообщается на сайте НОК.

С 1997 года НОК Беларуси возглавлял президент страны Александр Лукашенко. В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Лукашенко участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры. 

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