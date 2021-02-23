Пеп Гвардиола: «МЮ», «Барса» и «Реал» выигрывали все, так как тратили больше остальных. «Сити» не отличается от топ-клубов»

Главный тренер высказался о тратах, которые может позволить себе клуб.

«Это наша история, и она всегда будет с нами. Многие журналисты пишут, что мы выигрываем только из-за денег. Это мнение не одного автора, а многих. Раз так, то мы должны принять это. Должно быть, это правда. Но есть клубы, которые тоже много тратят, а их бюджеты выше нашего.

Это наша доля, но последние 30-40 лет мы играли рядом с элитными клубами.

«Юнайтед» выигрывал все, потому что тратил больше остальных. То же самое могу сказать и о «Барселоне» с .

Я не считаю, что мы отличаемся от других топ-клубов мира в этом вопросе, но мы должны принимать это и показывать лучшую игру», – сказал Гвардиола.

При испанском специалисте «Манчестер Сити» потратил около 550 млн фунтов на футболистов – больше, чем любой другой английский клуб. При этом в этот период потратил почти 500 млн фунтов и ни разу не выиграл Премьер-лигу.

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