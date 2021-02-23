Капризов забросил 5-ю шайбу в сезоне в падении из-за ворот и стал 2-й звездой матча с «Лос-Анджелесом»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1). 

Россиянин забросил шайбу в падении, находясь за воротами соперника и выиграв борьбу у защитника «Кингс» Дрю Даути. В итоге его признали второй звездой матча. 

Капризов (18:15, 2:52 – в большинстве, «+1») также отметился 1 силовым приемом и допустил 1 потерю. 

Нападающий набрал очки в 4-м матче подряд. Всего у него 16 (5+11) очков в 17 матчах сезона, он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. 

 

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