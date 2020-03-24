«Меня убрали с «Матч ТВ». Позвонили сверху. Думаю, РФС сильно попросил». Экс-судья Федотов об уходе с ТВ из-за игры «Зенит» – ЦСКА

Бывший футбольный арбитр в «Коммент.Шоу» рассказал, почему перестал появляться в эфире телеканала «Матч ТВ».

– Ваш канал появился после того, как прекратилась история с телевидением. Вы работали на «Матч ТВ» экспертом по судейству и почему-то пропали из эфира во время игры – (1:1).

– Я задумался о канале как раз после матча «Зенит» – ЦСКА. У меня еще не было таких мыслей. Мне очень нравилось работать на «Матч ТВ», то, что я делаю, о чем я договаривался с людьми, что буду выдавать в эфир правду. Она бывает жестокой.

Просто все хотят видеть то, что хотят видеть. А есть и другое, что в действительности по правилам игры это красная карточка, а это желтая. И после того, как меня убрали с «Матч ТВ», возникла идея создать канал.

– Была версия, что вас попросили сказать одно, а вы сказали: «Я не буду этого говорить, а буду говорить то, что считаю нужным».

– Именно на этом матче? Нет, такого не было.

– А что случилось-то?

– Идет игра «Зенит» – ЦСКА. Первый момент с Азмуном на 7-й минуте. Потом удаление Бийола и привоз еще одной желтой карточки игроку ЦСКА. И в перерыве я выдаю то, что Азмуна надо было удалять по правилам игры. А с Бийолом – правильный показа второй желтой карточки, только надо было показать сразу, а не ждать, когда случится нарушение перед штрафной, и там еще один игрок ЦСКА получает желтую карточку. То есть один момент привозной – красная и желтая.

Все. Перерыв. Закончилось. за стеклом с телефоном (показывает скрещенные руки – прим. Sports.ru): Nicht schissen! («Не стрелять» по-немецки – прим. Sports.ru). Тебя, говорит, больше не выпускают. Он попросил не уезжать, но я уже чемоданы запаковал – все, не буду сидеть, поеду.

Позвонил кто-то сверху. Я думаю, что Калошин (руководитель проекта по внедрению системы ВАР в России – прим. Sports.ru) позвонил Егорову (тогда глава департамента судейства и инспектирования РФС – прим. Sports.ru), Егоров позвонил Алаеву (генсек РФС – прим. Sports.ru), а Алаев через Дюкова – и попросили меня.

– Это в перерыве? Сколько звонков – четыре?

– Ну вот я сказал, а перерыв же еще идет. Буквально четыре минуты – и все.

– [позвонил] Шнякину?

– Не знаю. Шнякину, наверное, директор позвонил, сказал: «Все, на фиг».

– Кто в итоге принял решение, чтобы вы не работали на ТВ? Или это было ваше решение?

– Нет, не мое. Это решение либо руководства «Матч ТВ», либо РФС. Кто-то из них. Я думаю, что РФС сильно попросил, и «Матч ТВ» не смог отказать.

– После «Зенита» вы еще отработали несколько эфиров?

– Одну игру. На «Локомотиве». И с утра там что-то.

– Можно ли сказать, что то, что вы делаете сейчас – это месть?

– Нет, абсолютно. Я рассказываю людям.

Есть такой Бобров в «Спорт-Экспрессе», газете с петухом. В мое время это просто мочилово судей было, а сейчас он такой покладистый стал, кушает из рук, ездит на сборы. Не знаю, с чем это связано. Попросили?

– А вы понимали, что раз начали хреначить арбитров и РФС, уже не вернетесь?

– Да, я понимал, что делаю. Как некоторые писали, сжег все мосты. Я не хочу быть инспектором, потому что это бедные несчастные люди, не имеющие своего слова. Они не могут выставить оценку арбитру, не сделав 800 звонков. Это факт.

Я не хочу быть таким. А если ты не будешь таким, ты не будешь инспектором в РПЛ, ты там никому не нужен, – сказал Федотов.

Судья Федотов сказал, что его убрали с «Матч ТВ» из-за критики Егорова. Если все так, это минимум 4-й случай цензуры на канале