Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 15:00

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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

На этой стадии сыграют 16 клубов: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Гранада», «Милан», «Рома», «Аякс», «Шахтер», «Мольде», «Рейнджерс», «Янг Бойз», «Динамо» Киев, «Олимпиакос», «Динамо» Загреб, «Славия» Прага.

Никакого посева не будет, команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.

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