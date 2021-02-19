Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
На этой стадии сыграют 16 клубов: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал», «Гранада», «Милан», «Рома», «Аякс», «Шахтер», «Мольде», «Рейнджерс», «Янг Бойз», «Динамо» Киев, «Олимпиакос», «Динамо» Загреб, «Славия» Прага.
Никакого посева не будет, команды из одной страны могут встретиться друг с другом.
Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.
Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.