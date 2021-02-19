Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала .

На этой стадии сыграют 16 клубов: , , , «Вильярреал», «Гранада», , «Рома», «Аякс», «Шахтер», «Мольде», «Рейнджерс», «Янг Бойз», «Динамо» Киев, «Олимпиакос», «Динамо» Загреб, «Славия» Прага.

Никакого посева не будет, команды из одной страны могут встретиться друг с другом.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные – 18 марта.