«Реал» может продать Азара, если договорится о трансфере Мбаппе

Полузащитник Эден Азар может покинуть «Реал», если клубу удастся подписать нападающего .

Француз играет на той же позиции, что и бельгиец, который пропустил уже более 40 игр из-за травм, и не хочет играть на правом фланге атаки.

Кроме того, Азар зарабатывает 14 млн евро в год, и «Мадриду» будет сложно платить и ему, и Мбаппе, учитывая кризисную ситуацию в клубе.

В «Реале» полагают, что переход Мбаппе привлечет внимание медиа, что может негативно сказаться на уверенности Азара в себе. Поэтому в клубе полагают, что в случае, если сделка осуществится, бельгиец уже никогда не выйдет на прежний уровень в «Реале».

По этой причине руководство «Реала» может принять решение расстаться с Азаром, пишет As.

В этом сезоне футболист провел за мадридский клуб 8 матчей в , забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Сейчас он травмирован.

Мбаппе – уникум: сочетает космическую скорость с высочайшим игровым интеллектом. И заслужил больше признания, даже несмотря на фактор Лиги 1