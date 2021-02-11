«Реал» может продать Азара, если договорится о трансфере Мбаппе

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Килиан Мбаппе Футбол

Полузащитник Эден Азар может покинуть «Реал», если клубу удастся подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Француз играет на той же позиции, что и бельгиец, который пропустил уже более 40 игр «Реала» из-за травм, и не хочет играть на правом фланге атаки.

Кроме того, Азар зарабатывает 14 млн евро в год, и «Мадриду» будет сложно платить и ему, и Мбаппе, учитывая кризисную ситуацию в клубе.

В «Реале» полагают, что переход Мбаппе привлечет внимание медиа, что может негативно сказаться на уверенности Азара в себе. Поэтому в клубе полагают, что в случае, если сделка осуществится, бельгиец уже никогда не выйдет на прежний уровень в «Реале».

По этой причине руководство «Реала» может принять решение расстаться с Азаром, пишет As.

В этом сезоне футболист провел за мадридский клуб 8 матчей в Ла Лиге, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Сейчас он травмирован.

Мбаппе – уникум: сочетает космическую скорость с высочайшим игровым интеллектом. И заслужил больше признания, даже несмотря на фактор Лиги 1

🤓⚽️🇷🇺 – угадайте клуб РПЛ по эмодзи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья